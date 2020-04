En ce moment, comment gérez-vous votre rapport au temps ?

publié le 06/04/2020 à 05:34

Depuis ces quelques semaines de confinement, tous nos repères habituels sont perturbés. Parmi eux, notre rapport au temps est radicalement différent. Pour certains, le temps ralentit, l'ennui se fait plus présent ou est l'occasion de faire une pause salvatrice. Pour d'autres, le télétravail couplé à la garde des enfants rend toujours plus prégnante la course folle du temps. Et pour chacun, une manière différente de gérer cette nouvelle donne...

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h00 à 15h30, en direct sur RTL.



Invité.e.s

- Pierre-Henri Tavoillot, maître de conférences en philosophie à l'université Paris-Sorbonne et président du Collège de Philosophie. Auteur de Comment gouverner un peuple roi ? (Editions Odile Jacob)

- Etienne Klein, philosophe des sciences au CEA et auteur de Essai sur le vide, ce qui est sans être tout à fait (Actes sud)

- Gilles Vernet, ancien financier devenu instituteur. Il est également conférencier (il aborde la question de notre course contre le temps). Au mois de mai sera diffusé son nouveau documentaire "A nous l'Opéra!" sur Public Sénat. Auteur de Tout s'accélère (Editions Eyrolles) qui a fait également l'objet d'un documentaire