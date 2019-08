publié le 30/08/2019 à 10:46

La rentrée d'Emmanuel Macron avec le G7 à Biarritz a marqué l'été du président de la République, qui semble vouloir construire la suite de son quinquennat sur un changement de méthode. "Il se met magnifiquement en scène, c'est un très bon acteur, il est très bon dans la mise en scène de soi-même, estime Éric Zemmour. Pour le G7, il a fait un numéro extraordinaire, formidable. Il l'a fait en reprenant tout ce qu'il a vomi depuis deux ans. Où était l'Europe ? Où était le couple franco-allemand ? Angela Merkel sucrait les fraises. Où était le multilatéralisme ?"

"Emmanuel Macron a marqué des points, reconnaît Laurent Joffrin, directeur de la rédaction de Libération. Il a survécu à la crise des 'gilets jaunes'. Tout cela est plutôt réussi." Pour autant, explique-t-il, "le changement de méthode qu'on nous explique, en gros, c'est Hollande. On va négocier avec les corps intermédiaires. On se rabiboche avec la CFDT pour la réforme des retraites. Laurent Berger devient l'allié incommode du gouvernement pour faire passer les réformes."

"C'est exactement ce que faisait Hollande, qui consiste à temporiser, à ne pas brusquer les Français de manière indue, et s'occuper de leurs représentants, selon Laurent Joffrin. La réforme des retraites va prendre du temps. Et on disait dans le quinquennat précédent que c'était trop lent, qu'on prenait trop de temps. Ils ont essayé d'aller vite à la hussarde au début du quinquennat, ça a débouché sur les 'gilets jaunes'. Il y avait un côté arrogant dans ce côté réformateur par le haut."