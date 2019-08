publié le 30/08/2019 à 08:39

Jour J pour les professeurs. De la maternelle au lycée, quelque 871.000 enseignants font leur rentrée, ce vendredi 30 août. La réforme du baccalauréat entre en vigueur cette année pour les élèves de première. Pour certains établissements, cette nouveauté est un vrai casse-tête.

"Comme vous n'avez plus vraiment de groupe classe, c'est extrêmement compliqué de trouver un emploi du temps qui convienne à tous les élèves, qui vont être éparpillé dans divers types de spécialités", affirme Frédérique Rollet, secrétaire générale et porte-parole du Syndicat National des Enseignements de Second degré, au micro de RTL.

Les filières classiques sont, en effet, remplacées par une douzaine de spécialités. Les élèves devront en choisir 3, en plus d'un socle de cours commun. Une dizaine de combinaisons est possibles, ce qui explique le casse-tête des emplois du temps. Tous les programmes ont changé, il y a de nouveaux enseignements. Les spécialités numériques et sciences informatiques ont par exemple nécessité des formations accélérées des professeurs volontaires.

Le système d'évaluation a également été remis en question. Toutes les notes compteront à présent pour le bac, sous la forme d'un contrôle continu, dès la classe de première. Un système de partiels, comme à la fac, sera aussi effectif à la rentrée. Les premières auront lieu en janvier.

