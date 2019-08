publié le 30/08/2019 à 08:22

La date restait encore imprécise, 2022 ou 2023, après plusieurs hésitations de l'exécutif. Promesse du candidat Emmanuel Macron, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, invité de RTL, a affirmé que "tous les Français auront leur taxe d'habitation supprimée pour 2022."

Le gouvernement, après avoir un temps promis de supprimer la taxe d'habitation pour l'ensemble des Français "au plus tard d'ici 2021", évoquait depuis plusieurs mois comme date butoir la fin du quinquennat. En avril, Gérald Darmanin avait annoncé une suppression en 2022, avant que Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, n'ai reporté à 2023 en juin. En cette rentrée, c'est donc de nouveau 2022 qui est retenu pour la suppression de la taxe d'habitation.

Par ailleurs, sur la fiscalité, le ministre de l'Action et des Comptes publics dit avoir proposé au président de la République "la suppression de la redevance audiovisuelle, qui n'a pas été retenue, il faudra y réfléchir pour les années prochaines, et la facilité des donations, pour permettre de mieux donner du capital dans la vie de tous les jours."

"Aujourd'hui, on hérite à 50 ans, explique Gérald Darmanin. Dans 10 ans, on va hériter à 60 ans. Est-ce qu'à 60 ans, on a besoin de l'héritage de ses parents ? Je pense que c'est plutôt à 25, 30 ou 35 ans. Donc il faut allier l'espérance de vie et notre fiscalité moderne."