ÉDITO - Fin de vie : une "Convention citoyenne indispensable", assure Alba Ventura

Ce vendredi 9 décembre va commencer la Convention citoyenne sur la fin de vie. Une question sur laquelle on a du mal à comprendre la conviction profonde d’Emmanuel Macron, mais c’est vrai qu’il est difficile d’en avoir une sur ce sujet. On peut avoir quelques certitudes, notamment lorsqu’on a vécu de près la souffrance, l’agonie, mais quand on n’a pas été confronté à ces douleurs, c’est difficile.

On voit bien que le président navigue sur le sujet depuis quelques années. Dès lors qu’il est interpellé, comme ce fut le cas avec Line Renaud ou des familles qui ont accompagné un parent à l’étranger pour mourir, il avait promis d’avancer et d’évoluer. Et puis, sa réflexion philosophique, spirituelle, le ramène à d’autres considérations. Après avoir vu le Pape, il avait expliqué à des journalistes que "la mort est un moment de vie, et pas un acte technique".

Il oscille entre la volonté d’apaiser les uns et le fait d’être prudent par rapport aux autres, mais il croit aux deux.

Les Français favorables ?

Dans les sondages, la population française se dit plutôt favorable à l’euthanasie et au suicide médicalement assisté. Mais il faut analyser avec précaution ces sondages. Le sujet est trop complexe, trop délicat pour être réduit à la question "est-ce que vous souhaitez faire évoluer la loi sur la fin de vie ?"

En jetant un œil sur des études un peu plus approfondies, on constate que ce qui est partagé par de nombreux Français, c’est d’abord l’idée de "ne pas souffrir" et "de soulager la souffrance". Mais ils ne disent pas forcément qu’il faut "abréger la vie".

Il y a aussi une majorité de gens qui ont déclaré vouloir discuter du moment de leur mort et une petite moitié qui a confié vouloir être maintenue en vie le plus longtemps possible. Ce n’est pas un sujet sur lequel on répond oui ou non, c’est un sujet tout en nuances.

Une convention indispensable

Autant la Convention citoyenne sur le climat, je n’étais pas persuadée de son utilité, autant là, je trouve qu’elle est indispensable. Il faut espérer que les discussions trouvent un écho dans la société, car nous ne sommes pas bien informés sur le sujet de la fin de vie.

Par exemple, tout le monde ne sait pas quels sont les droits ? Que signifie "sédation profonde" ? Qu’entend-on exactement par fin de vie ? Plus on vieillit, et plus il nous arrive de nous interroger sur le sujet.



Alors peut-être faudra-t-il faire évoluer la loi pour empêcher ce qu’il y a de pire dans la mort.

Mais il faudra aussi nous demander comment faire évoluer les soins palliatifs, comment mieux prendre en charge le passage vers la mort parce qu’il me semble que l’on ne va assez loin sur cette question des soins palliatifs.

