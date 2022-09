ÉDITO - Macron a annoncé une convention citoyenne sur la fin de vie : bonne ou mauvaise idée ?

Le Comité national consultatif d'éthique a ouvert la voie au suicide assisté, le mardi 13 septembre. Un pas important qui vient d'être franchi ? C’est une nouvelle étape qui tranche avec les décisions passées.



Et il y a des coïncidences troublantes alors qu’hier matin, on prend connaissance de la décision du comité d’éthique, on apprend quelques heures plus tard que le réalisateur Jean-Luc Godard a eu recours au suicide assisté chez lui en Suisse. "Il n’était pas malade, simplement épuisé", ont dit ses proches. Il n’était pas malade, il estimait qu’il était au bout de sa vie. Il avait 91 ans et il ne voulait pas comme il l’avait confié dans une interview, être "trainé dans une brouette". Il ne voulait pas voir son état se détériorer.

Ce cas-là par exemple n’est pas tranché en France. Ce que dit le comité d’éthique c’est qu'il peut y avoir une "aide active à mourir", à certaines conditions strictes, mais il ne va pas jusqu’à se prononcer sur un renforcement de la loi. Il reste très prudent.

La loi sur la fin de vie répond à ceux qui vont mourir, pas à ceux qui veulent mourir

Mais pourquoi ? Parce qu’en France la loi sur la fin de vie répond à ceux qui vont mourir, pas à ceux qui veulent mourir. Et c’est tout le débat chez nous : où place-t-on le curseur ? A quel moment peut-on interrompre la vie ? Et doit-on l’interrompre ? Peut-on faire du cas par cas ? Les croyants disent qu’il n’y a que Dieu qui peut ôter la vie.

Mais est-ce qu’une famille même croyante peut supporter les angoisses, les souffrances physiques et psychologiques d’un proche ? Certains oui, mais même chez les plus pieux, tout le monde n’est pas armé pour faire face à ça. Et puis il n’y a pas que les convictions religieuses qui entrent en ligne de compte. Il y a la morale, il y a l’intime, il y a les doutes. On parle de vie et de mort. Beaucoup d’entre nous ne savent pas ce qu’ils feraient, comment ils réagiraient, s’ils étaient confrontés à la maladie ou à une volonté de mourir.

Il y a des conventions utiles parce qu’on parle de l’humain

Il y a des conventions citoyennes inutiles, celle sur le climat, parce que l‘on sait ce qu’il faut faire et il y a des conventions utiles parce qu’on parle de l’humain. Sur ce genre de sujet, il n’y a jamais trop de discussions, c’est un débat qui ne doit échapper à personne. Tout le monde est légitime et pas seulement les experts ou les associations. Il est nécessaire de partager des expériences.

Il est donc nécessaire de se demander si aujourd’hui la société est mûre pour aller au-delà de la sédation profonde, c’est-à-dire, l’endormissement jusqu’au décès. Comment le faire ? Comme les belges ? comme les Suisses où le suicide assisté est légal ? Il est nécessaire d’explorer davantage la question des soins palliatifs. Jean Léonetti, le père de la loi sur la fin de vie, expliquait qu’il y avait plus de 20 départements en France où il n’y a pas de services de soins palliatifs. Cela mérite de s’y pencher.



Il est nécessaire aussi d’inciter chacun à faire connaitre ses directives, ses volontés. Ce qui est sûr, c’est qu’il y a des familles à protéger, il y a des médecins à protéger. Il faut encadrer tout cela. Même si le droit à mourir dans la dignité est un droit dont on espère ne pas se servir !

