ÉDITO - Faut-il sanctionner les fautes d'orthographe comme le souhaite Pap Ndiaye ?

Qui s’extasie devant une copie truffée de fautes ? Évidemment, pas grand monde, ou alors les hypocrites qui font de la politique sur tous les sujets. Ce qui est important dans ce que dit le ministre Pap Ndiaye, ce n’est pas seulement l’idée de "pénaliser", ce qui est important c’est la suite de sa phrase : "Sanctionner, ça n’est possible que si on a travaillé à ce que les élèves ne fassent plus de fautes". Autrement dit, que l’on s’est attaqué au problème à la racine.

Pour que l’orthographe ne soit pas un sujet discriminant, il faut que l’école ait rempli sa mission. C’est en primaire que ça se joue, et ensuite au collège. C’est à la petite école que l’on acquiert ce que l’on appelle les savoirs fondamentaux, que l’on approfondit dans le secondaire.

C’est là que l’on est censé apprendre à faire des dictées, à travailler l’orthographe, les sons de la langue, la complexité du français, les majuscules, la ponctuation, la conjugaison. Sauf que depuis quelques années maintenant, on a organisé tout le système en baissant le niveau pour être moins exigeant, pour intégrer tout le monde. Pour que la langue française soit accessible à tous, pour ne pas pénaliser les enfants issus de l’immigration. Et pour amener tout le monde au lycée, et au bac.

Souvenez-vous en 1985, Jean Pierre-Chevènement fixe l’objectif de mener 80 % d’une classe d’âge au bac. Tout cela est sans doute parti d’une bonne intention : ne laisser personne sur le bas-côté. Mais cela a été une grave erreur, parce que l’exigence mène toujours plus loin que la facilité. On gagne toujours à tirer les gens vers le haut plutôt que vers le bas.

Les attaques de la gauche

J’ai vu ces élus de gauche, de La France insoumise ou des écologistes avancer que "maîtriser l’orthographe est une forme de domination", ou encore que "l’orthographe parfaite est et restera un privilège bourgeois et blanc". En quoi écrire correctement le français serait raciste ? Aimé Césaire doit se retourner dans sa tombe.

Abd El Malik doit se pincer, lui le rappeur, poète, écrivain qui n’a jamais cessé de louer tout ce que l’école lui a apporté. J’ai beaucoup aimé la réponse de cette femme qui a réagi au débat en racontant que son père était maçon portugais, sa mère écrit comme une mauvaise élève de CE1, et ses grands-parents étaient illettrés, voire analphabètes. Elle est devenue professeur de lettres. Et elle n’est pas très fan des clichés racistes de la gauche caviar. C’est vrai qu’il y a quelque chose de l’insulte, de l’injure, à considérer que les enfants d’origine étrangère ne pourraient pas écrire correctement le français.