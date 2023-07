ÉDITO - Emploi : "Il faut être intraitable avec ceux qui discriminent", selon Alba Ventura

Une semaine après les émeutes qui ont secoué les banlieues, une proposition de loi est en préparation pour lutter contre les discriminations. Mais ce n'est pas du tout une des conséquences des violences. C’est vrai qu’il y a des textes qui arrivent à point nommé. C’est une proposition de loi qui est en préparation depuis plusieurs semaines, qui est arrivée à l’Assemblée lundi dernier et qui va être déposée ce mercredi. Son auteur est le député macroniste Marc Ferracci, ami intime du président.

Il propose d’aller un peu plus loin que ce qui existe déjà en matière de lutte contre les discriminations, il s’agit de généraliser ce que l’on appelle les testings : savoir si une entreprise ne vous a pas sélectionné à cause de votre nom ou de votre couleur de peau et le nom de l’entreprise ou de l’administration sera publié si c’est le cas. Cette loi va aussi proposer à une personne qui se pense discriminée de pouvoir tester l’entreprise grâce à un service dédié. C’est une loi faite pour faire apparaitre des comportements. Il faut être sans pitié avec les émeutiers, les casseurs, les pilleurs, mais il faut aussi être intraitable avec ceux qui discriminent.

La discrimination à l’emploi, au logement ce n’est pas une lubie. Quand vous avez un nom qui sonne africain, maghrébin, c’est plus compliqué. Quand vous êtes un noir sur une moto, vous êtes davantage arrêté. Et sans vouloir excuser quoi que ce soit, dans le divorce qui existe entre la société et les jeunes de banlieue, il y a aussi cette discrimination qui fait dire à certains "ils ne veulent pas de nous".



La discrimination est un mouvement silencieux jusqu’au jour où il vous explose à la figure Alba Ventura

Cela fait 40 ans qu'on parle de lutter contre les discriminations, depuis SOS racisme, la marche des beurs, ça fait des décennies et on a peu avancé. Pourtant, la discrimination est punie par la loi, mais il y a très peu d’affaires qui vont au bout et donc peu de peines prononcées et cela crée de la résignation, de la colère, les communautés se braquent ou se renferment et ce sont les plus durs qui prennent la main, les plus radicaux qui l’emportent. La discrimination est un mouvement silencieux jusqu’au jour où il vous explose à la figure.

Mais est-ce qu'il suffira d'une nouvelle loi pour tout régler ? On a fait ça pour les femmes, avec l’index égalité dans le travail, ça n’a pas tout réglé, loin de là. Mais il faut forcer les mentalités à changer, il faut sortir de préjugés. Il faut arrêter de croire que parce qu’on a nommé un préfet d’origine africaine ou qu’on a installé un présentateur noir à la télé, on a réglé les problèmes de discriminations. Il faut arrêter aussi de demander à un jeune qui grandit à la cité des 4000 ou à Vénissieux, d’en faire 3 fois pl