ÉDITO - Violences : l'hommage d'Alba Ventura aux mamans qui s'opposent aux émeutiers

ÉDITO - Émeutes : Emmanuel Macron tente de reprendre la main, et ce n'est pas gagné

ÉDITO - Émeutes : Emmanuel Macron tente de reprendre la main, et ce n'est pas gagné

Hommage aux mamans des banlieues. Dans le grand chaos général, je voulais saluer ces mères et ces sœurs qui ont défilé dans ces villes où la violence s'est répandue. Elles ont été vues à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, à Montreuil. Ils sont intervenus aussi à Champigny, dans le Val-de-Marne. Ces mamans ont reçu le message et sont sorties de chez elles pour se mettre en travers des émeutiers, pour leur demander d'arrêter de s'en prendre aux écoles, aux crèches, aux mairies, pour les empêcher de brûler le drapeau français.

Il faut d'ailleurs remarquer que ces faits de violence sont majoritairement commis par de très jeunes hommes. Cette violence est typiquement masculine. Heureusement, il y a des hommes extraordinaires, dont ceux de l'association Papa debout à Champigny, qui se sont retroussés les manches. Ces papas ont diffusé des messages sur les réseaux pour inciter les parents à garder leurs enfants à la maison.

Toutes les féministes devraient les soutenir Alba Ventura

Lorsqu'on entend les sociologues dire que dans ces quartiers difficiles, une famille sur deux est une famille monoparentale, on se dit que ces mères, ce n'est pas toujours facile d'interdire à son fils de sortir quand il fait une tête de plus que vous. Bien sûr, il y a des mères démissionnaires et des mères qui légitime ces violences. J'entends déjà ceux qui diront que ces mères n'éduquent pas leurs enfants, qu'elles ne leur inculquent pas les valeurs du pays.

Mais il y a toutes celles, courageuses, qui sont confrontées à leur enfant, qui partent travailler la nuit, qui se battent, qui s'unissent, qui sont des médiatrices, qui sont actives dans des associations pour faire vivre leur cité. À celles-là, il faut rendre hommage. Toutes les féministes devraient les soutenir.