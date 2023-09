DOCUMENT RTL - Fin de vie : vingt ans après la mort de Vincent Humbert, son père s'exprime pour la première fois

Un projet de loi sur la "fin de vie" devrait être présenté au Parlement en 2024. Ce mardi 26 septembre, Francis Humbert - le père de Vincent - prend la parole au micro de RTL, pour la première fois depuis la mort de son fils. "Ce sont des souvenirs douloureux et durs à exprimer, même vingt ans après. Nous, sa famille, nous avons eu beaucoup de mal à prendre cette décision de l’aider à mourir", se souvient-il.

"Je perdais un fils. Mais ce fils, je l’avais perdu dès le jour de l’accident. Alors aujourd’hui mon désir le plus cher est de faire évoluer la loi. Une loi qui offre la possibilité de mourir dans la dignité à tous les Vincent de la terre. C’est ce que voulait mon fils. Lui ne voulait plus vivre, il l’avait clairement exprimé. Et nous, après un conseil de famille, nous avons décidé de l’aider dans le fait qu’il veuille mourir", rappelle Francis Humbert.

Avec l’aide d’une tierce personne, Vincent Humbert avait, en novembre 2002, écrit au président de la République pour lui demander le droit de mourir. "C’était sa volonté de le faire et, en même temps, il voulait apporter une dimension politique à son geste. Il voulait que tous les gens dans la même situation que la sienne puisse accéder à l’aide à mourir."

J’aurais aimé qu’on nous consulte Francis Humbert, au sujet du projet de loi à venir sur la fin de vie

La mort de Vincent Humbert avait relancé le débat sur l’euthanasie. Sa mère, Marie, avait porté ce combat à bout de bras jusqu’à son décès en août 2018. "Je n’étais pas préparé à cela à l’époque. La souffrance de Vincent pendant trois ans sur son lit d’hôpital, ça nous a aidé à voir clair sur le fait qu’il faille l’aider à partir", se souvient son père.

Francis Humbert attend donc le nouveau