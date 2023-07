Fin de vie : ce qui pourrait changer avec la nouvelle loi en préparation

La loi sur la fin de vie va-t-elle évoluer ? Un projet de loi est en préparation, les discussions doivent reprendre en septembre avec les parlementaires mais aussi les soignants. Ce texte, encore en chantier, envisage un nouveau droit pour les patients : la possibilité de demander la prescription d'un produit qui provoque la mort.

Cette procédure serait très encadrée et ouverte aux seules personnes majeures atteintes de maladies incurables, avec des souffrances physiques et psychiques qu'on ne peut apaiser. Les patients concernés seraient ceux dont le pronostic vital est engagé à moyen terme entre six et douze mois et qui doivent être capables de discernement, c'est-à-dire d'exprimer leur volonté et de la réitérer le moment venu.

Une question délicate : que se passera-t-il pour les malades qui ne seraient pas en état de mettre fin eux-mêmes à leur vie parce qu'ils sont, par exemple, paralysés ou trop épuisés ? Faut-il prévoir l'intervention d'un médecin pour réaliser le geste létal ? Rien n'est tranché pour l'instant. Seule certitude, ni le terme "suicide assisté" ni celui "d'euthanasie", jugés trop négatifs, ne figureront dans le projet de loi.

