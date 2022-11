INVITÉ RTL - Fin de vie : "Il y a un vrai problème", souligne l'abbé Pierre Amar

La légalisation de l'aide active à mourir reste un débat tendu en France. Le 13 septembre dernier, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une convention citoyenne pour éventuellement préparer une nouvelle loi sur la fin de vie, après la publication d’un avis du Comité consultatif national d’éthique sur le sujet.

Le président de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulins-Beaufort, a affirmé son opposition à l'euthanasie. "La position de l'Église c'est : ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie", rappelle l'abbé Pierre Amar, invité sur RTL. "Mais il y a un malaise. On nous fait croire qu'il n'y a pas d'alternative. Il y a une alternative, ça s'appelle les soins palliatifs", poursuit-il. "En plus du malaise, il y a un scandale. Aujourd'hui, il y a 24 départements en France où il n'y a pas de soins palliatifs. Pourtant, c'est ça qu'il faut développer. Il y a un vrai problème".

"Croyant ou pas, je refuse qu'on me dise un jour : 'Ta vie est digne tant que ça va bien, que tu es en bonne santé. Le jour où tu es fragile, vieux, que tu nous coûteras de l'argent, la question de la mort va devoir se poser'. Je refuse ce schéma", assène l'abbé. Dans le cadre du suicide assisté, où le patient décide par lui-même de mettre fin à ses jours, "ça dit quelque chose de notre rapport à la souffrance et à la mort. (…) Celui qui appelle la mort parce qu'il souffre, c'est d'abord un échec pour nous tous en société, ça veut dire qu'on n'a pas été au rendez-vous de sa souffrance et de sa détresse".

