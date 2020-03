Le meilleur de Laurent Gerra avec Alain Souchon, Daniel Auteuil et Yves Montand

publié le 01/03/2020 à 11:15

L'écologie est un des thèmes privilégiés par les Français pour les prochaines élections municipales. Alain Souchon, ça fait longtemps que vous êtes un écologiste convaincu, n'est-ce pas ?, lui demande Mademoiselle Jade. "Oui, on sait que la planète est foutue mais on s'en fout, on sera plus là quand il n'y aura plus rien sur Terre... La planète elle est malade, faut manger de la salade", chantonne-t-il.

Vous semblez désabusé, on peut quand même faire quelque chose de concret pour la planète, non ? "On peut tricoter soi-même ses pulls, faire des bocaux d'haricots... C’est sympa, c’est un petit geste", déclare le chanteur. Comme le tri des déchets ? "Oui, on peut trier ses déchets dans des poubelles de toutes les couleurs. Aujourd'hui, on en a quatre. Ça en fait du plastique. Olalala toutes ces poubelles, on dirait un arc-en-ciel", chante-t-il.

Partout en France, la campagne des municipales entre dans sa dernière ligne droite et ça déchaîne les passions. Au fin fond de la Garrigue, on retrouve Daniel Auteuil, Yves Montand et Capucine, les héros de notre saga provençale : "Et bonjour, prends mon tract. J'espère que tu vas voter pour moi le 15 mars. C'est quoi ton programme ? Des pistes cyclables, des circulations douces... Tu vas voter pour moi, oui ?".