Laurent Gerra fête sa 3.000e chronique sur RTL avec une émission spéciale

publié le 03/03/2020 à 15:04

Laurent Gerra va fêter un anniversaire très spécial mercredi 4 mars sur l’antenne de RTL : sa 3.000e chronique. Dès 08h45 et jusqu’à 10 heures, en direct et en public, l’humoriste aux 200 voix recevra une foule d’invités dans le Grand Studio de RTL.

Attendez-vous à entendre les personnages de prédilection de l’humoriste comme DSK, Fabrice Luchini ou encore François Hollande. Et en plus de sa partenaire Jade et d’Yves Calvi, plusieurs grandes voix de RTL, régulièrement imitées par l’humoriste, viendront lui donner la réplique, comme Julien Courbet, Pascal Praud, Alba Ventura, Stéphane Bern ou encore Caroline Dublanche.

Michel Drucker sera également présent et la matinée sera marquée par d’autres surprises.

Vous pourrez suivre cette émission exceptionnelle en direct vidéo sur RTL.fr dès 08h45.

