Le meilleur de Laurent Gerra avec Valéry Giscard d'Estaing et Stéphane Bern

publié le 29/02/2020 à 09:50

En vente depuis 13 ans, le château des Giscard a enfin trouvé acquéreur. Il fera très certainement l'objet d'une émission de Secret d'histoire animée par Stéphane Bern. "Amis gueuse et amis gueux bonsoir. Pour cette émission de Secret d'histoire, me voici devant ce château. Regardez ce travail du bois remarquable signé Louis de Byörn-borg, charpentier chez Ikea", annonce l'animateur.

Il ouvre la porte et tombe sur le bureau de Valéry Giscard d'Estaing. "Ces poutres apparentes, ça me fait quelque chose. C'est un peu comme moi à la piscine en maillot de bain avec Gerald Ford et Henry Kessinger", dit l'ancien président.

Stéphane Bern lui répond : "Je comprends, votre altesse que c'est là, juste sur cette table que vous avez paraphé quelques unes des lois les plus importantes de ce pays". Mais l'ancien président avance que c'est plutôt sur cette table qu'il a culbuté... "Moi nu, sous ma veste de chasse avant qu'on aille sur la machine à laver avec un programme couleur qui faisait des vibrations toutes particulières".