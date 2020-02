Le meilleur de Laurent Gerra avec Fabrice Luchini et Patrick Sébastien

publié le 16/02/2020 à 09:53

La pratique de la méditation est de plus en plus en vogue en France. Les livres, les CD et même les applications sur téléphone se multiplient. Un extraordinaire engouement qu'évoque l'acteur Fabrice Luchini : "Malraux a dit le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. C'est vrai que l'idée ne nous enchantais pas forcément, tout cela sonnait un peu ringard, un peu film de Don Camillo mais cette nouvelle spiritualité a débarqué, un truc hyper moderne, design et facile à faire chez soi".

Invité par mademoiselle Jade, Patrick Sébastien était d'humeur à rire sur le plateau concernant la méditation : "Depuis que je fais dans la bienveillance, je suis hyper intéressé par tout ce qui concerne le boudin et boudinhsime". Surprise de le voir s'intéresser au terme de la médiation, l'animateur affirme qu'il est "toujours là où on ne l'attend pas".