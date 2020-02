Le meilleur de Laurent Gerra avec Chevallier et Laspalès

et Jade

publié le 15/02/2020 à 09:54

La mobilisation sociale contre le projet de réforme des retraites se poursuit même si elle s'estompe peu à peu. Certains syndicats appellent à de nouvelles journées de grève notamment à cause du fait que les non-grévistes du mois de janvier ont reçu des primes. Une situation que résument Chevallier et Laspalès : "Bonjour Monsieur, je voudrais un train pour Pau" demande Chevallier. Ce à quoi son acolyte lui répond : "Manque de pot haha. C'est drôle de ne pas avoir de pot quand on veut aller à Pau. Ne cherchez pas Monsieur, c'est de l'humour Sud Rail. Il n'y a pas de train pour Pau parce que c'est la grève."

Dans "polémicons-polémiconnes", son émission débat et controverses, Jean-Michel Apathie reçoit Jacqueline Delaraie, présidente de l'association "Osez le clitorisme" et le philosophe Alain Finkielkraut pour évoquer le livre de Sarah Abitbol et ses répercussions dans le monde du patinage. Jacqueline Delaraie estime qu'"elle a bien fait de tout balancer car il faut purger le patinage artistique de ses patineurs sexuels". "Madame Delaraie, je suis totalement d'accord avec vous" lui répond Alain Finkielkraut tandis que Jean-Michel Apathie espérait "un avis contradictoire".