Dijon : des capteurs sur les places de stationnement faciliteront la verbalisation

publié le 11/04/2019 à 17:32

La ville de Dijon inaugure ce jeudi 11 avril son projet On Dijon. La métropole a mis en place un dispositif inédit qui doit permettre de gérer à distance l'espace public, nous disent Les Échos. Feux de circulation, lampadaires, bornes escamotables tout a été connecté et peut être piloté à distance et en temps réel depuis un lieu unique. L'objectif est d'améliorer les services publics et réduire les coûts de fonctionnement.



Le journal Le Bien Public donne quelques exemples concrets. Si un grave accident de la route survient en pleine nuit, alerté par les caméras de vidéo surveillance, le PC sécurité peut d'un clic activer les feux clignotants pour faciliter l'arrivée des secours et adapter la luminosité de l'éclairage public pour simplifier leur intervention. Il peut également modifier la circulation des bus pour éviter un embouteillage ou encore envoyer des équipes de voirie pour nettoyer puis sécuriser les équipements urbains. Tout cela en un temps record.

Aussi, en cas de gros épisode neigeux, l'équipe On Dijon peut à la fois coordonner le déneigement avec tous les véhicules d'intervention police, secours, camions poubelles et autres qui sont géo-localisables, aménager la circulation et informer les habitants en temps réel via une application. Par ailleurs, dans quelques mois, les places de livraison seront dotées de capteurs pour vérifier leur occupation et les verbaliser si elles sont occupées toutes la journée.

Selon Les Échos, de telles initiatives avaient déjà été testées dans certaines villes mais seulement à l'échelle d'une ou deux rues. Pour la première fois, c'est toute une métropole de 250.000 habitants qui passe à la ville intelligente.