publié le 27/02/2019 à 19:38

Alors que nous allons de plus en plus vers l'internet des objets, les voitures autonomes et une connectivité croissante, ce sont les satellites qui vont répondre à nos besoins. Apporter internet sur toute la planète, c'est l'ambition de OneWeb qui envoie ses 6 premiers satellites dans l'Espace à 22h37 précises mercredi 27 février.



Ce décollage depuis Kourou en Guyane ne sera que le premier d'une longue série. Au total, entre 600 et 900 satellites devraient à terme couvrir la planète d'une connexion haut débit et donc réduire la fracture numérique dans le monde. C'est Ariane Espace qui a été choisie pour assurer le lancement de la phase initiale. Le PDG, Stéphane Israël, a assuré au micro de RTL : "Tout est prêt, nous sommes en train de faire les préparations finales de préparation du lanceur et il n'y a pas de problème."

"À peu près à 1.000 kilomètres de la Terre, se trouvera une constellation qui fera environ 650 satellites. Grâce à cette proximité avec la Terre, la connexion à internet sera très bonne. Le délai de latence sera limité, ce qui permettra trois grands usages : dans les avions, sur les bateaux et dans les territoires isolés", explique Stéphane Israël. "Parce qu'elle aura cette couverture universelle, la constellation aura aussi une utilité de service public par exemple dans les écoles des territoires en difficulté", a-t-il complété.

À quelle date la constellation sera opérationnelle ?

La constellation sera complètement déployée en 2020 offrant un service pleinement opérationnel dès 2021. Concernant l'utilité de ce dispositif, le PDG d'Ariane Espace déclare : "On entre dans un moment où de plus en plus le satellite va répondre au besoin de connectivité. Cela entre en cohérence avec la 5G". Les utilisateurs auront "de plus en plus le choix entre les réseaux terrestres et les satellites".

À terme, faut-il craindre des débris spatiaux ?

Tous ces satellites au dessus de nos têtes suscitent des craintes sur la gestion des débris spatiaux. "Nos clients ont des obligations en fin de vie des satellites afin qu'ils soient dé-orbités proprement c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risques. Cela fait absolument partie du cahier des charges de la constellation. Nous sommes pour un Espace propre, nous ne sommes pas pour un Espace Far West et nous sommes pour un Espace utile aux terriens. C'est l'aventure qui commence ce soir", rassure Stéphane Israël.