Le meilleur de Laurent Gerra avec Céline Dion et Philippe Bouvard

publié le 07/04/2019 à 09:25

Comme chaque semaine sur RTL, Philippe Bouvard répond aux questions des auditeurs et jette un regard ironique sur le monde dans lequel nous vivons. Le présentateur reçoit aujourd'hui Kaaris Lemarchand, un auditeur peu aimable au moment de se présenter : "BMW neuf-trois pute pute pute pute". Philippe Bouvard tente alors de détendre l'atmosphère avec une blague : "En parlant de filles de joie, est-ce que vous connaissez la différence entre une épouse et une prostituée ? Aucune : avec l’une comme avec l’autre, vous vous retrouvez les bourses vides".



Céline Dion va prochainement revenir sur le devant de la scène avec un nouvel album. L'occasion pour la chanteuse de faire un point sur sa vie sentimentale et de démentir toute relation amoureuse avec son danseur Pepe Munoz.

"Pepe c'est pas mon partenaire. C'est un collègue de travail qui me fait tournicoter dans les airs quand je fais mon show à Vegas puis c'est tout. C'est aussi mon styliste : il m'a juste fait refaire mon look là, il m'a bricolé deux ou trois jupes bien courtes et m'a fait aspirer les joues de l'intérieur mais pas plus !", assure-t-elle.