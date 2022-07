Des arbres en flammes et des panaches de fumée sont vus lors d'un incendie de forêt près de La Teste-de-Buch, dans le sud-ouest de la France le 13 juillet 2022.

Des arbres en flammes et des panaches de fumée sont vus lors d'un incendie de forêt près de La Teste-de-Buch, dans le sud-ouest de la France le 13 juillet 2022. Crédits : Thibaud MORITZ / AFP

Un pompier tactique a allumé des incendies pour brûler une parcelle de terrain et tenter d'empêcher l'incendie de se propager près de Louchats en Gironde, dans le sud-ouest de la France, le 17 juillet 2022. Crédits : THIBAUD MORITZ / AFP

La situation est toujours extrêmement difficile en Gironde près d'une semaine après le début des incendies qui continuent de ravager la forêt. Ce matin, on comptait environ 15.000 hectares de végétations brûlés et 16.000 personnes évacuées à La Teste-de-Buch et à Landiras.



Les pompiers ont beaucoup de mal à maîtriser le feu, notamment à cause de la météo et la canicule qui empire la situation. Ainsi, les flammes continuent de gagner du terrain et quelques 8.000 personnes étaient en cours d'"évacuation préventive" ce lundi 18 juillet. L'évacuation concerne deux quartiers de La Teste-de-Buch, sur le bassin d'Arcachon, frappé par deux gigantesques incendies depuis mardi dernier, selon la préfecture.

"Les fumées sont toxiques, c’est une question de santé publique pour protéger la population", a souligné le porte-parole des pompiers. Un habitant, qui a dû être évacué, a jugé quant à lui ces incendies de "hors normes". Découvrez ci-dessous en images l'ampleur impressionnante des "incendies du siècle" en Gironde.

