publié le 21/04/2019 à 02:48

Franck Riester a annoncé une "formidable nouvelle". Lors d'un concert en hommage à Notre-Dame, le ministre de la Culture a ainsi expliqué que la cathédrale était "quasi sauvée". "Notre-Dame aujourd'hui est quasi sauvée puisque tous les points sensibles qui restaient - le pignon nord, le pignon occidental, entre les deux beffrois de façade, le beffroi sud -, tous ces points là ont été sécurisés, stabilisés, et c'est une formidable nouvelle", a-t-il déclaré.



Cependant, Franck Riester a malgré tout évoqué "quelques points encore sensibles". "Reste la voûte, a-t-il ajouté lors de cette soirée organisée dans la cour des Invalides à Paris. Les équipes du ministère de la Culture, les entreprises, sont à l'oeuvre pour retirer les gravats qui sont encore sur la voûte et la bâcher progressivement. Et à partir de là, on pourra dire que Notre-Dame de Paris est sauvée".

De Laurent Voulzy à Marie-Claude Pietragalla, de Mireille Mathieu aux petits chanteurs à la Croix de bois, des dizaines d'artistes se sont succédé sur scène lors de cette soirée présentée par l'animateur Stéphane Bern et Marie-Sophie Lacarrau, qui ont également rendu hommage aux pompiers de Paris et appelé aux dons en faveur de la restauration de la cathédrale.

Bénabar avec À Paris, Julie Fuchs avec Sous le ciel de Paris ou encore Thomas Dutronc avec Il est 5 heures Paris s'éveille ont rendu hommage à la cathédrale symbole de la capitale française. De son côté, Slimane a lui interprété la chanson de Jacques Brel, Quand on a que l'amour.