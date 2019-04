publié le 21/04/2019 à 02:01

Un moment arrêté dans le temps. Le pianiste chinois Lang Lang, invité de l'émission On n'est pas couché ce samedi 20 avril, a livré une prestation emplie d'émotions après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris.



Véritable virtuose, considéré en Chine comme un dieu vivant, le pianiste de 36 ans, qui vit dorénavant aux États-Unis, a joué Le Prélude de Frédéric Chopin alors que des images de la cathédrale parisienne, en flammes, étaient diffusées simultanément. "C'est très triste de voir Notre-Dame subir un tel sort, j'éprouve toute la douleur", a déclaré l'artiste lors de cette émission spéciale présentée par Laurent Ruquier.



"Je ferai tout ce que je peux pour sensibiliser l'opinion à cette tragédie et voir la reconstruction de ce qui est un des plus beaux bâtiments du monde", a poursuivi Lang Lang qui a dédié cette musique à Notre-Dame. Et de conclure : "À chaque fois que je viens à Paris, je viens voir Notre-Dame. C'est un de mes rituels".

Hommage en musique à Notre Dame de Paris par @lang_lang #ONPC pic.twitter.com/uSd0loFDSr — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) 20 avril 2019

Lang Lang n'est pas le seul à avoir été ému par les terribles images de l'incendie, le lundi 15 avril. Selon un sondage BVA pour Orange, RTL et La Tribune, les Français sont nombreux a avoir ressenti un pincement au cœur. 83% déclarent s'être sentis touchés et 86% jugent que c’est un moment important pour la France.