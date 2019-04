publié le 20/04/2019 à 22:18

Ce samedi soir, France 2 diffuse "Notre-Dame, le grand concert", un concert depuis la cour des Invalides où de nombreux artistes ainsi que l'orchestre National de France jouent et chantent en hommage à la cathédral Notre-Dame de Paris qui a été victime lundi, d'un grave incendie détruisant une partie de la toiture et provocant l'effondrement de la flèche du bâtiment.



Dans cette émission, présentée par Stéphane Bern et Marie-Sophie Lacarrau, de nombreux artistes classique, comme Lang Lang, Renaud et Gautier Capuçon sont présent ainsi que plusieurs artistes populaires. Vincent Niclo a ouvert le bal en chantant "Le temps des cathédrales" et Slimane a fait une émouvante reprise de "Quand on a que l'amour" de Jacques Brel.

Un hommage a également était faits aux pompiers de Paris, qui se sont battus contre les flammes qui envahissaient la cathédrale Notre-Dame lundi 15 avril.

Au tour de @Slimaneoff de nous faire vibrer avec "Quand on n'a que l'amour" pour ce bel hommage. #ConcertNotreDame pic.twitter.com/yNQaK2qSU8 — France 2 (@France2tv) 20 avril 2019