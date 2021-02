publié le 23/02/2021 à 19:29

Ce lundi 22 février, une jeune fille de 14 ans a trouvé la mort à Saint-Chéron, dans l'Essonne. Elle a été tuée d'un coup de couteau, après s'être interposée lors d'une rixe entre deux bandes rivales. Six personnes ont été interpellées, une enquête a été ouverte et le quartier, d'ordinaire tranquille, est sous le choc.

Les habitants de ce quartier pavillonnaire rencontrés par RTL se sont dits surpris par la violence de cette agression. Vers 15 heures, un groupe composé d'une dizaine d'individus s'en est pris à plusieurs jeunes de la commune, devant les grilles du collège. Le ton monte, et c'est à ce moment-là que cette jeune fille de 14 ans décide de s'interposer. Elle prend un coup de couteau à l'abdomen. Très vite transportée à l'hôpital, elle y décède un peu plus tard dans la nuit.



Les violences entre bandes rivales de jeunes sont un sujet particulièrement sensible dans le département de l'Essonne. La procureure et le préfet dénoncent un phénomène "qui gangrène l’Essonne et place les mineurs en première ligne".

Nouvelle rixe ce mardi

"Ce drame intervient dans un contexte où les incidents entre jeunes et les rixes entre bandes ont augmenté, en nombre, en intensité et en gravité. Nous avons recensé 91 rixes en 2020 contre 56 en 2019", rapporte Éric Jalon, préfet de l'Essonne. "Nous connaissions ce phénomène et nous le combattons dans des secteurs plus urbanisés du département. Dans celui-ci, des tensions avaient pu être constatées, mais jamais avec ce niveau de violence et de gravité.



Ce mardi 23 février, nous avons également appris qu'une nouvelle rixe avait eu lieu, toujours dans ce département, entre deux quartiers. Une quarantaine de jeunes étaient impliqués dans cette rixe, à Boussy-Saint-Antoine. Deux personnes ont été blessées par arme blanche. La première se trouve en état d'urgence vitale absolue, la seconde a été grièvement blessée.