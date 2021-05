Déconfinement : "Tout le monde va jouer le jeu", dit un gérant de brasseries

publié le 18/05/2021 à 08:06

Derniers préparatifs avant le déconfinement, plus que quelques heures avant la réouverture. RTL reçoit ce mardi 18 mai Olivier Bouscatel, gérant de 5 brasseries à Toulouse, alors que de la pluie est attendue mercredi sur la ville rose. "Ça ne tombe pas très bien, après je pense que le premier jour, il y aura un engouement tel, que les plus fidèles de nos clients seront présents", dit-il.

"L'ensemble de mes terrasses sont équipées au moins de parasols, donc on va faire ce qu'on peut", poursuit le restaurateur. "On sait déjà que pour une fois, on a un dispositif d'aides qui est assez clair. On sait que pour le mois de mai, on touchera l'intégralité du fonds de solidarité. Il y a un soutien financier qui permet d'envisager la réouverture", dit-il.

"L'équipe est pratiquement au complet, on a encore 3 semaines pour trouver un peu de personnel pour travailler avec l'intérieur. J'ai de la chance, j'ai une grande terrasse, je vais pouvoir m'étendre, mais malgré tout, je pense que tout le monde va jouer le jeu", dit-il. Concernant le couvre-feu, décalé à 21h, "c'est très tôt, mais les gens seront prêts à venir vraiment à la sortie du travail", nous dit Olivier Bouscatel.