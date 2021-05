Déconfinement : Disneyland Paris rouvrira ses portes le 17 juin

publié le 17/05/2021 à 12:39

C'était une autre réouverture attendue, celle d'un des plus grands parc d'attraction de France. "Nous sommes heureux d'annoncer que Disneyland Paris rouvrira ses portes à partir du 17 juin 2021 avec les Parcs Disneyland et Walt Disney Studios, l'hôtel Disney's Newport Bay Club et Disney Village", a indique l'organisation dans un communiqué publié ce lundi 17 mai.

La direction du parc d'attraction, fermé depuis le 30 octobre à cause de l'épidémie de Covid-19 assure que cette réouverture "s'accompagnera de mesures d'hygiène et de sécurité appropriées" sur l'ensemble du site, c'est-à-dire "les files d'attente, les boutiques, les hôtels, les restaurants et les autres installations. Pour l'instant, certains spectacles ou événements n'auront pas lieu et pourront être "modifiés à la réouverture en fonction de l'évolution des directives des autorités françaises et sanitaires", précise le communiqué. Disneyland Paris affirme que les "conditions de réservation actuelles permettent une grande flexibilité sur les séjours et les billets datés".



Le parc d'attraction avait cessé son activité entre le 13 mars et le 15 juillet 2020 lors de la première vague de Covid-19 en France. Après une réouverture, Disneyland Paris était fermé depuis le 30 octobre. Il avait repoussé à plusieurs reprises sa réouverture, initialement prévue le 13 février, puis le 2 avril, en raison des restrictions sanitaires. Situé à Marne-la-Vallée près de Paris, Disneyland Paris est la première destination touristique privée en Europe.