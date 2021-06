Déconfinement : restaurants, salles de sport… Ce qui change à partir de demain

publié le 08/06/2021 à 17:22

Mercredi 9 juin, les Français franchissent une nouvelle étape dans le confinement. Première mesure importante : le télétravail va être assoupli, vers un retour progressif au bureau. Le couvre feu à 21h est aussi décalé à 23h.

Pour profiter de ces deux heures de gagnées, il sera désormais possible d'aller au restaurant ou dans un bar en salle. La jauge d'accueil est fixée à 50% de l'effectif maximal. Les terrasses, elles, ne sont plus restreintes par une jauge et pourront accueillir autant de personnes qu'avant la Covid-19. En revanche le nombre de convives à table reste le même, 6 personnes maximum.

Avec le nouvel horaire de couvre-feu, c'est aussi le renouveau des séances du soir dans les cinémas et les salles de spectacle. Ils pourront accueillir jusqu'à 65% de leur capacité et jusqu'à 5.000 personnes par salle, au lieu de 35% et 800 personnes par salle. Attention toutefois, au-delà de 1.000 personnes, il faudra présenter son pass sanitaire avec un certificat de vaccination ou un test négatif au coronavirus.

Le sport reprend et les jauges s'allègent

Les musées, bibliothèques, commerces et marchés couverts pourront également accueillir plus de monde. La jauge passe de une personne tous les 8m2, à une personne tous les 4m2. Dans certains départements, les commerces ouvriront le dimanche pour combler le manque à gagner, et répartir les flux de clients sur tout le week-end.

Pour ceux qui trépignent de pouvoir refaire du sport après des semaines de confinement, les salles de sport et piscines vont rouvrir. Les conditions seront néanmoins encore assez strictes : port du masque dans les espaces de circulation, distance minimale de 2 mètres entre chaque sportif, jauge à 50%, usage des douches et des vestiaires limité, contacts interdits... Il sera aussi possible de faire du sport en plein air à 25 au maximum.

Les festivals en plein air et les événements sportifs vont eux aussi pouvoir reprendre, avec une jauge à 65%. Comme les spectacles en salle, ils pourront accueillir jusqu'à 5.000 personnes, et le pass sanitaire sera exigé dès 1.000 personnes. En revanche, les compétitions sportives de plein air pour les pratiquants amateurs seront limitées à 500 spectateurs.

Enfin, bonne nouvelle pour ceux qui veulent prendre des vacances : il sera dès demain possible de voyager hors d'Europe sans motif impérieux. Le gouvernement a publié une carte du monde en trois couleurs pour indiquer les restrictions de voyage qui persistent. En vert figurent les pays où les vaccinés pourront voyager sans contrainte et les non-vaccinés sur présentation d'un test PCR négatif de moins 72 heures au retour. Les pays en orange sont ceux où les vaccinés pourront voyager sur présentation d'un test PCR négatif de 72 heures et les non-vaccinés pour un motif impérieux uniquement. Enfin les vaccinés ne pourront voyager que pour un motif impérieux dans les pays en rouge, en aucun cas pour des motivations touristiques.

Classification des pays au 2 juin sur la base des indicateurs sanitaires Crédit : Gouvernement