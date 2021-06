Tourisme : où pourra-t-on voyager à partir du 9 juin ?

publié le 08/06/2021 à 11:45

Pourra-t-on vraiment voyager à l’étranger à partir de demain comme l’a annoncé le gouvernement ? Dès demain le monde nous appartient à nouveau, un peu. En effet, ce mardi 9 juin, ce sera une nouvelle étape du déconfinement puisque ce sera la fin des motifs impérieux pour voyager hors de l’Europe.

Pour savoir où se rendre, le gouvernement a publié une carte où le monde est divisé en trois couleurs. Les pays en vert où les vaccinés pourront voyager sans contrainte, les non-vaccinés sur présentation d'un test PCR négatif de moins 72 heures au retour. Les pays en orange où les vaccinés pourront voyager sur présentation d'un test PCR négatif de 72 heures, les non-vaccinés pour un motif impérieux uniquement.

Enfin les pays en rouge où les vaccinés ne pourront voyager que pour un motif impérieux, en aucun cas pour des motivations touristiques. Le gouvernement déconseille tout voyage de loisirs vers ces pays.

La majeure partie des pays en orange

En regardant ce planisphère touristique, on s’aperçoit déjà que la majorité des pays sont en orange et qu’il y a donc des contraintes même pour les vaccinés. Concernant les pays en vert ça prête à confusion puisque à partir du 9 juin, on pourra y voyager, mais pas forcément s’y rendre, bienvenue en absurdie.

Il n'y a d'ailleurs pas forcément de réciprocité sur l'accueil des touristes. Par exemple, la France a placé le Japon et l’Australie en vert donc d’accord pour que nos touristes y aillent mais ni le Japon et ni l’Australie n’autorisent de touristes sur son territoire. Sur son site l’ambassade du Japon ne délivre plus de visas et le site de l’ambassade d’Australie précise que ses frontières extérieures sont fermées jusqu’à nouvel ordre.

Même chose pour les États-Unis, pays classé en orange, où leurs citoyens sont les bienvenus en Europe s'ils ont deux doses de vaccins, mais il est très difficile pour nous d’aller se promener le long de la 5e avenue à New York. Hier sur RTL, Thierry Breton, commissaire européen, a souhaité que les États-Unis accueillent aussi des européens pour l’été.



Tourisme vaccinal en Russie

D'autres misent sur le tourisme vaccinal. C’est le cas de la Russie dont certains tour operators propose une formule, "place rouge-sputnik V" ou Cuba qui a fait des spots tv avec un slogan incitatif, "une plage, un mojito , un vaccin ".

Mais ce ne sont pas des vaccins reconnus en Europe donc pas de QR code pour le pass sanitaire. Les Maldives misent aussi sur ce tourisme, comme Malte et même la Roumanie où vous pouvez recevoir le vaccin Pfizer dans le château de Dracula.