publié le 18/05/2021 à 09:58

C'est l'événement culturel de la semaine. Le milliardaire François Pinault ouvre son musée parisien d'art contemporain à la Bourse de commerce de Paris jeudi 20 mai. La capitale a désormais un nouveau musée de 6.800 mètres carrés. L'homme d'affaires a veillé sur tout : de la restauration du lieu à l'accrochage des oeuvres.

François Pinault attend avec impatience l'ouverture de son musée qui a été retardée avec la crise sanitaire. Selon l'homme d'affaires, cette exposition se nomme "ouverture" et cela signifie "l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde".

L'homme d'affaires connaissait peu le bâtiment de la Bourse de commerce : "Quand Anne Hidalgo m'a proposé ce bâtiment, je n'ai pas hésité une seconde". Sa localisation est "un endroit extraordinaire", située entre le Louvre et Beaubourg. François Pinault explique qu'il a voulu "le symbole entre l'architecture du passé et l'architecture d'aujourd'hui et demain".

Cette exposition regroupe des œuvres de toutes sortes comme des peintures, des photos, des sculptures et des installations .Mais la peinture reste prédominante. Pour l'homme d'affaires "le visage humain c'est la vie. Vous avez des visages d'hommes et de femmes. Un peu d'humanisme dans un monde difficile, ce n'est pas mal. On est tous masqués". Il explique que l'art "donne une forme d'humilité et de compréhension du monde".