publié le 31/05/2021 à 15:20

Vous voulez profiter de la baisse de la circulation de l'épidémie de coronavirus pour partir à l'étranger cet été ? Avant de se précipiter pour votre destination, il faut tout de même penser à préparer votre pass sanitaire. Disponible à partir du 9 juin, il sera nécessaire dès le mois de juillet pour voyager librement en Europe.

Pour les adultes, il devra contenir un certificat de vaccination, ou un test négatif à la Covid-19, datant de moins de 72 heures. Pour les enfants, qui ne peuvent pour l'heure pas être vaccinés, il faudra également disposer d'un test antigénique ou PCR négatif.

Selon Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes qui s'est exprimé ce lundi 31 mai sur franceinfo, le test sera obligatoire au moins à partir de 11 ans. Mais cet âge limite pourrait être abaissé jusqu'à 6 ans. "Probablement entre 6 et 11 ans il faudra un test antigénique ou PCR [...] Pour les enfants, on est encore en train de définir le seuil à partir duquel on exigera un test", a-t-il expliqué sur la chaîne publique.

💬 Pass sanitaire : pour voyager, les enfants devront faire un test PCR ou antigénique mais l'âge minimal reste à définir, affirme Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes.



Des législations différentes selon les pays

Les législations sont en effet pour l'instant très différentes selon les pays. L'Espagne et l'Italie imposent actuellement un dépistage à partir de 6 ans. Comme l'explique Capital, le seuil est fixé à 5 ans en Grèce, et à 2 ans au Portugal.

Pour rappel, en France, la Haute autorité de Santé a levé en avril la limitation des tests dits "nasopharyngés", par écouvillon dans le nez, aux plus de 15 ans, rendant ces tests possibles pour tous les enfants. Les tests salivaires peuvent aussi utiliser la technique d'analyse RT-PCR, mais le secrétaire d'État ne s'est pas exprimé sur ce cas particulier.

En cas de doute avant le départ, mieux vaut se rendre sur le site du ministère des Affaires étrangères, et consulter la page "Conseils au voyageurs" du pays dans lequel on se rend.