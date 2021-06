publié le 04/06/2021 à 15:33

La vaccination va aussi changer la donne pour le tourisme. La France ouvre ses frontières mais il y aura un distinguo entre les Européens et les autres, dès le mercredi 9 juin. Ainsi, les citoyens vaccinés des 26 autres pays de l'Union européenne pourront venir visiter la France sans passer par la case test PCR.



En revanche, il faudra toujours un test pour ceux qui arrivent des États-Unis ou de Grande-Bretagne, qu'il y ait vaccins ou pas. Ces deux pays sont classés "orange". Et les Américains et les Britanniques non-vaccinés doivent en plus justifier d'une raison impérieuse pour venir en France. C'est pareil pour les Africains, et les restrictions sont pires encore pour les visiteurs d'Amérique du Sud.

Quid des Français vaccinés ? Pourront-ils eux aussi franchir facilement les frontières ? C'est déjà le cas pour la Grèce, ouverte aux personnes vaccinées. Ensuite, pour partir visiter Madrid ou Séville, si vous êtes vacciné, plus besoin d'effectuer un test à partir de lundi 7 juin.

Des règles d'entrée sur le territoire qui varient

Pour l'Italie, en revanche, le test PCR réalisé 48 heures avant votre voyage est toujours réclamé. On déconseille encore le Royaume-Uni, qui impose une quarantaine. Et pour vous rendre en Afrique, en Asie ou en Amérique, vous pouvez vous connecter sur le site diplomatie.gouv.fr et vous trouverez la liste des pays "verts", "oranges" ou "rouges" ; à l'heure actuelle, très peu sont en "vert". L'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, Israël, le Japon, Singapour et le Liban : c'est tout. Et chaque pays a ses règles d'entrée sur son territoire.