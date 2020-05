Déconfinement : peut-on visiter un nouveau-né à plus de 100 km du domicile ?

publié le 19/05/2020 à 14:38

De nombreux auditeurs de RTL, comme Marie-Claude et Dominique, sont devenus respectivement grand-mère et arrière-grand-mère pendant le confinement. Avec l'assouplissement des restrictions de déplacement, elles aimeraient rendre visite aux nouveaux-nés, au-delà de la zone des 100 kilomètres où les voyages sont autorisés. Cela n'est pas possible.



Le sujet est suffisamment important, sensible pour que des députés s’en emparent. Une cinquantaine d’élus de la République en marche ont écrit au Premier ministre pour lui demander une dérogation. Ils regrettent que, dans l’attestation pour se déplacer au-delà des 100 km, ils ne figurent que des raisons tristes et urgentes (décès, assistance aux personnes vulnérables), et aucune raison de grand bonheur. "Ne privons pas les familles de moments magiques dont on se rappelle tout au long de sa vie", écrivent ces députés.

Ils proposaient un protocole identique à ce qui se passe dans les EHPAD pour les personnes âgées. Sur le fond, tout le monde est d’accord. Mais le gouvernement appelle à la prudence. Les nouveaux-nés sont fragiles. Les plus âgés aussi. Il faut limiter au maximum les déplacements en cette période de déconfinement progressif.

Pour nous poser vos questions, écrivez-nous à l'adresse temoins@rtl.fr.