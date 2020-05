Martin Hirsch souhaite que les soignants puissent aller se reposer à plus de 100 km

publié le 13/05/2020 à 17:48

Le personnel soignant est très sollicité depuis trois mois et profite d'un léger répit. Ce mercredi 13 mai devant le Sénat, le directeur général de l'assistance public hôpitaux de Paris (AP-HP), a demandé au gouvernement des assouplissements en faveur des soignants.

Martin Hirsch aimerait une exception à la fameuse règle des déplacements de 100 km, pas plus. "On essaie et on adorerait obtenir une dérogation pour qu'ils puissent faire plus de 100 km, pour qu'ils puissent se reposer quelques jours pendant la période qui vient", explique-t-il.

Le but est de "faire en sorte que des personnels sur-sollicités puissent se reposer un peu, avant d'être peut-être sur-sollicités" à nouveau. Martin Hirsch aimerait également que "celles et ceux qui veulent racheter leur compte épargne-temps puissent le faire dans des conditions dérogatoires aux conditions normales". "Il y a toute une série de dispositions techniques qui nous paraissent utiles pour faciliter la vie et la conciliation vie professionnelle et repos des soignants", a-t-il conclu.