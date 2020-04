Coronavirus : une dérogation accordée pour l'adoption d'animaux

publié le 11/04/2020 à 19:28

À partir de jeudi 16 avril, "une tolérance sera accordée" dans les déplacements malgré le confinement pour les personnes souhaitant adopter un animal en refuge, comme l'avait demandé la Société Protectrice des Animaux (SPA), a annoncé samedi 11 avril le ministère de l'Intérieur.

La SPA, qui a fermé ses portes au public, avait réclamé au gouvernement une dérogation pour que les gens puissent venir adopter les pensionnaires de ses 62 refuges, bientôt saturés. "Il a été décidé qu'une tolérance sera accordée concernant les déplacements pour l'adoption d'animaux en refuge", annonce dans un communiqué le ministère de l'Intérieur.

Des "règles strictes" devront toutefois être respectées, selon Beauvau : l'animal devra être choisi en amont, un rendez-vous précis sera fixé et le refuge concerné émettra une attestation dématérialisée comportant l'horaire du rendez-vous. Le candidat à l'adoption devra se déplacer seul et être muni, en plus de l'attestation délivrée par le refuge, d'une attestation de déplacement dérogatoire pour "motif familial impérieux".

Au-delà des lieux d'adoption d'animaux de la SPA, l'ensemble des refuges qui se conformeront aux critères du dispositif mis en place par le Gouvernement (prise de rendez-vous et délivrance d'attestation dématérialisée notamment) pourront bénéficier de la dérogation. — Christophe Castaner (@CCastaner) April 11, 2020

"Pleinement engagé pour la cause du bien-être animal, le gouvernement a entendu l'appel de la SPA et nous avons eu à cœur, immédiatement, de trouver une solution responsable", a déclaré Christophe Castaner. Jacques-Charles Fombonne, le président de la SPA, "très content", a salué une décision gouvernementale qui reprend "toutes ses propositions".

Après trois semaines de confinement, "on compte 5.000 animaux dans nos refuges pour une capacité de 6.800. Il nous reste 1.800 places ce qui correspond à 15 jours d'activité", avait alerté lundi Jacques-Charles Fombonne.

"On est passé à côté de la catastrophe car on aurait été à saturation dans les jours qui viennent et les fourrières auraient été obligées d'euthanasier les chiens et les chats", a affirmé le président de la SPA. Quant aux autres associations de protection animale qui n'auront pas de dérogation, "nous prendrons les animaux, on les aidera", a-t-il assuré.