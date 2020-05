Déconfinement : "Il est possible de faire cours presque normalement", assure un principal

publié le 18/05/2020 à 13:57

Après les écoliers la semaine dernière, le déconfinement se poursuit. Pour le retour en classe des collégiens, ce lundi 18 mai, le principal du collège Max Jacob, établissement d'éducation prioritaire à Saint-Jean-de-la-Ruelle, dans le Loiret, a accueilli "63 élèves de tous niveaux" . "Notre objectif c'était de renouer le lien social et scolaire avec les élèves qui étaient les plus éloignés et qui n'avaient pas tous les bonnes conditions pour travailler", explique Cyrille Roger.

Soucieux de "savoir si le plan de reprise allait bien fonctionner", il admet une "base d'appréhension" avant cette première matinée de cours. Mais il assure n'avoir rencontré aucune "difficulté majeure" et se réjouit de ce retour en classe où "beaucoup d'attention a été portée aux consignes données aux élèves et aux enseignants pour que le protocole sanitaire soit strictement respecté".

Dans ces conditions, "il est possible de faire cours presque normalement". Après une première journée d'échanges où les élèves ont pu s'exprimer sur "leur vécu du confinement, leur ressenti et leur envie de revenir à l'école, l'activité pédagogique reprendra dans les prochains jours", détaille encore le principal.