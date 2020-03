publié le 17/03/2020 à 01:39

Depuis 6 ans, Anne-Marie s'occupe de sa mère qui a la maladie d'Alzheimer et qui vit en établissement spécialisé. La semaine dernière, elle s'est vue interdire l'accès à la maison de retraite suite aux restrictions exceptionnelles dues au coronavirus. Dans un premier temps remontée, Anne-Marie a compris par la suite l’intérêt de ces mesures et s'est adaptée. D'ailleurs, le temps libéré à cause du confinement permet à Anne-Marie de s'occuper enfin d'elle-même.

La mère de Claudia souffre aussi de la maladie d'Alzheimer. Alors qu'elle allait la voit tous les jours, Claudia ne peut plus venir. Constatant que le personnel de l'EHPAD n'est pas assez conséquent, Claudia s'inquiète pour la santé de sa mère qui n'arrive pas à s'alimenter seule.

La femme de Richard est enceinte de 5 mois. Elle a de l'asthme et du diabète gestationnel. Assistante commerciale, son employeur lui refuse le télétravail. Richard et sa femme n'ont pas réussi à contacter leur médecin traitant qui submergé par les demandes, donc elle n'a pas d'arrêt de travail. Les futurs parents sont inquiets face à cette situation floue.

Le mari de Carole est taiseux et ne dit rien. Mais lorsque son angoisse est trop grande, il explose et n'arrive pas à gérer sa violence verbale. Bien qu'il demande des excuses à Carole par la suite, elle est lassée par la situation. Et la perspective du confinement avec son mari l'éprouve d'avance.

Mickaël est infirmier en EHPAD, il comprend les mesures restrictives mises en place. Mais pour lui, laisser les personnes âgées sans visite serait dramatique pour elles.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

