Coronavirus en Chine : faut-il craindre une deuxième vague ?

publié le 16/06/2020 à 16:52

Un constat alarmant. La Chine juge extrêmement grave la situation à Pékin où plus d'une centaine de personnes ont été contaminées la semaine dernière à la Covid-19. La capitale du pays, qui compte 21 millions d'habitants, a confiné une trentaine de zones résidentielles, fermé les sites culturels et sportifs et porté sa capacité de dépistage à 90.000 tests par jour.

Si les autorités montrent qu'elles prennent cette situation au sérieux, une deuxième vague de l'épidémie n'est pas réellement à craindre selon Bruno Lina, professeur de virologie au CHU de Lyon : "Ce n'est pas forcément le signe d'une deuxième vague, le virus continue à circuler et cela illustre très bien les messages de prudence que l'on passe".

Il estime que "malgré le fait que la Chine ait déjà subi une première vague et que l'été commence chez eux, la réintroduction d'un virus, avec une diffusion dans une structure où la densité de population est important, peut entraîner l'accumulation de cas et, si on ne fait rien, un redémarrage épidémique".

Bruno Lina souligne que "ce qui est important, c'est de casser ses chaînes de transmission, isoler les patients diagnostiqués, gérer le dépistage des contacts qui sont en incubation pour que eux aussi soient isolés afin d’arrêter la transmission du virus et sa circulation sous 21 jours".