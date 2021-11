Variant Omicron : le nouveau protocole Covid peut-il tenir dans les écoles ?

Inquiétude dans les écoles de France. Alors qu'un premier cas du variant Omicron vient d'être confirmé à La Réunion et que dans le même temps le taux d'incidence est en hausse chez les enfants, le protocole Covid allégé peut-il tenir ? Le gouvernement a par exemple mis fin à la fermeture automatique de classe en cas de cas positif détecté.

Pour Aurore Bergé, députée des Yvelines et présidente déléguée du groupe LaREM à l’Assemblée nationale, "déjà, il y a très peu de classes fermées, on est à moins de 2% (...) Ensuite, on a en effet complètement changé le protocole tel qu'il existait. Dès le premier cas, il y avait une fermeture de la classe complète. Là, on a un dépistage complet des enfants et ne reviennent que ceux qui ont été testé négatifs".

"Il y a la question de la temporalité, lui répond Djillali Annane, chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond-Poincaré. Cet allégement des mesures sanitaires intervient malheureusement au moment où on a une cinquième vague qui déferle de façon assez brutale (...) Et puis on a l'émergence de ce variant Omicron dont on connaît assez peu pour l'instant les problèmes qu'il va poser (...) Il aurait peut-être fallu attendre de mon point de vue qu'on ait passé le pic de la cinquième vague".

"Cette mesure intervient aussi après une expérimentation qui a été menée dans 10 départements, reprend Aurore Bergé. On en a vérifié la faisabilité. Et pour moi, ce n'est pas un allègement à partir du moment où vous ne faites revenir en classe que les enfants qui ont été testé négatifs".