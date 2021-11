Variant Omicron : tout ce qu'il faut savoir sur cette mutation du virus

Fermeture de frontières, isolement renforcé, adaptation des vaccins... Bien que très récent, le variant Omicron inquiète un peu partout à travers le monde. De nombreux pays ont confirmé la présence de cette mutation du Covid-19 sur leur sol et prennent des nouvelles mesures sanitaires.

En France, il a été annoncé ce dimanche 28 novembre que 8 cas possibles avaient été détectés. Huit personnes revenues d'Afrique du Sud dans les deux dernières semaines qui ont été testées positives au Covid, mais pas avec un variant connu. Elle s'ajouteraient alors aux quelques dizaines de cas clairement identifiés en Europe.

Originaire d'Afrique australe, Omicron - du nom de la 15e lettre de l'alphabet grec - inquiète autant car il présente une trentaine de mutations par rapport au variant Delta. Il pourrait donc être plus contagieux. C'est ce qu'indique ce lundi l'Organisation mondiale de la santé : "Étant donné les mutations qui pourraient conférer un potentiel d'échappement à la réponse immunitaire tout comme possiblement donner un avantage en termes de transmissibilité, la probabilité qu'Omicron se répande au niveau mondial est élevée".

L'efficacité des vaccins à l'étude

Se pose alors la question des vaccins. Les vaccins à ARN-messager protègent-ils contre le variant Omicron ? Il est encore trop tôt pour répondre. Toutefois, on sait que Pfizer et Moderna étudient le variant et ont annoncé vendredi dernier qu'ils sauront "dans 10 ou 15 jours" s'ils devront modifier leur vaccin.

Face à l'incertitude, certains pays préfèrent prévenir que guérir. Alors que l'OMS a déconseillé les restrictions sur les voyages qui stigmatiseraient les pays africains, le Japon et l'Australie ont décidé de fermer leurs frontières. Ce lundi, "une réunion d'urgence" des ministres de la Santé du G7 va avoir lieu, à la demande du Royaume-Uni. La France, elle, a suspendu tous les vols en provenance d'Afrique australe. "C'est toujours mieux de limiter la rapidité d'expansion. Cela laisse le temps de mieux analyser les caractéristiques de ce variant et d'ensuite s'adapter", a déclaré le Pr Fischer, coordinateur de la stratégie vaccinale de l'État contre la pandémie de Covid-19 en France, sur RTL.

Le gouvernement a également mis en place un nouveau protocole de dépistage. Si un cas est détecté sur notre sol, la personne devra s'isoler - rien ne change - tout comme ses cas contacts, mêmes s'ils sont vaccinés. Des mesures plus drastiques alors que le pays tente d'endiguer la 5e vague de l'épidémie.