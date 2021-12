Variant Omicron : quels pays ont fermé leurs frontières ?

Depuis vendredi 26 novembre et l'apparition du nouveau variant Omicron, les états ferment les uns après les autres leurs frontières. Le dernier en date est d'ailleurs l'Australie. Pourtant, le Premier ministre Australien, Scott Morrison, avait décidé de les rouvrir le 1er décembre aux étudiants et aux travailleurs qualifiés. Mais face l'incertitude provoquée par l'émergence de ce nouveau variant, l'Australie a préféré revenir sur cette décision. Et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Les Philippines voulaient elles aussi rouvrir aux touristes vaccinés afin de relancer une économie moribonde. Mais le projet a finalement été suspendu. Quant au Japon, le pays avait eu le temps d'assouplir depuis trois semaines ses règles d'entrée pour les étrangers. Mais il a fait marche arrière. Le Premier ministre Fumio Kishida a annoncé ce lundi 29 novembre que personne ne pourrait rentrer sur le territoire à compter du mardi 30 novembre.

Des cas détectés en Europe

L'Union Européenne a de son côté interdit tous les vols en provenance d'Afrique Australe. Toutefois, cela n'a pas empêché des premiers cas du variant Omicron d'être détectés en Europe. À chaque fois, les personnes infectées étaient de retour d'Afrique du Sud. Le pays prévoit d'ailleurs de passer d'ici la fin de semaine la barre des 10.000 nouveaux cas quotidiens atteints par ce nouveau variant Omicron.