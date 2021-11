Coronavirus : quel protocole dans les entreprises face à la 5e vague ?

Restauration collective, aération des locaux, pots de fin d'année... la ministre du Travail Elisabeth Borne a dévoile ce vendredi 26 novembre le nouveau protocole sanitaire en entreprise qui entrera en vigueur lundi 29 novembre.

"Il faut réappliquer avec rigueur toutes les règles sanitaires", a déclaré la ministre du Travail sur Franceinfo, au lendemain de l'annonce de l'ouverture de la dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 pour tous les adultes. Plusieurs mesures devraient changer le quotidien des employeurs et salariés en entreprise.

La première, la restauration collective. Elisabeth Borne requiert une distance de deux mètres à table et en quinconce. Ce ne sera qu'un mètre en réunion mais avec un respect scrupuleux des gestes barrières (masque, lavage de mains...). Le masque, lui, devrait être porté partout et tout le temps, sauf quand on est seul.

Concernant les pots de fin d'année, ils seront fortement déconseillés. Mais, "si vous devez en faire, c'est dans le strict respect des gestes barrières. Il faut être à deux mètres de vos collègues si vous retirez le masque pour prendre un verre", a ajouté la ministre.

Enfin, Elisabeth Borne annonce qu'il n'y aura pas d'obligation de télétravail fixée aux entreprises. Elle considère que le protocole mis en place peut éviter de prendre cette décision que nos voisins belges ont déjà adoptée.