Coronavirus : la 5e vague "démarre de façon fulgurante", alerte Gabriel Attal

"Nous sommes dans la 5ème vague", avait déclaré Olivier Véran le 18 novembre sur RTL, appelant les Français à la vigilance. C'est au tour du porte-parole du gouvernement de tirer la sonnette d'alarme. "Cette 5e vague, elle démarre de façon fulgurante", a estimé Gabriel Attal, dimanche 21 novembre, invité du Grand rendez-vous sur Europe 1, CNews et Les Échos. De fait, le nombre de cas journaliers a presque doublé en une semaine. Une hausse exponentielle qui inquiète les autorités françaises.

Plus en détails, on en dénombrait 17.153 samedi, contre 9.458 le samedi précédent, "ce qui représente une progression de 81 %", rappelle-t-on dans les colonnes du Point. Cette augmentation dite exponentielle confirme que la progression de la pandémie du coronavirus est rapide. Avant cette période, rappelons que ce chiffre avait augmenté "dans les mêmes proportions" non pas en sept jours, mais en trois semaines.

Samedi, 7.974 malades du Covid-19 étaient hospitalisés en France contre 6.500 un mois auparavant. 1.333 personnes sont admises dans les services de soins critiques soit 333 patients de plus en un mois.

Des hôpitaux bientôt saturés ?

Comme à chaque regain épidémique, la même question est sur toutes les lèvres : les hôpitaux vont-ils se retrouver à nouveau surchargés ? Pour l'heure, les services hospitaliers ne sont pas saturés, un bienfait de la campagne de vaccination massive, d'après le gouvernement. De fait, celle-ci empêche les formes les plus graves du virus, limitant l'afflux massif de patients à l'hôpital.

"On voit qu’il y a une augmentation très forte des contaminations, mais on sait aussi qu’en France, on a une très large couverture vaccinale (et) on est plutôt en avance par rapport à nos voisins sur le rappel de vaccination", a déclaré ce dimanche Gabriel Attal

Le porte-parole du gouvernement a ainsi rappelé les avantages du pass sanitaire qui a été instauré en juillet, alors que "la plupart des pays qui nous entourent l’ont mis en place après". Un dispositif qui selon lui résulte du "choix de faire peser les contraintes sur les personnes non vaccinées plutôt que sur les personnes vaccinées".