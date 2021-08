Coronavirus : a-t-on pris conscience de nos besoins profonds ?

La situation extraordinaire que nous vivons depuis plus d'un an a donné l'opportunité à beaucoup d'entre nous de nous interroger sur ce que nous voulons et souhaitons vraiment. Avons-nous tous subi un véritable électrochoc sur nos besoins profonds ? Sommes-nous tous tentés un jour de tout envoyer valser ? Comment un nouveau départ se prépare-t-il ? Flavie Flament en parle avec Hélène Fresnel et Emilie Devienne.



Pour Emilie Devienne, coach et auteure, "pendant le confinement, on peut entendre nos désirs profonds. Ce que nous vivons actuellement questionne de nouveau notre rapport à la vie, et c'est presque un luxe de se poser ce genre de questions".

Hélène Fresnel, journaliste à Psychologies Magazine, ajoute qu'il peut aussi y avoir eu des situations "étouffantes pendant le confinement. De la saturation a ainsi pu suggérer une envie de changement et de remise en question de sa vie". Le silence et la saturation amènent à des raisonnements fructueux...

Lâcher son travail et partir à la campagne

Pour parler de ce sujet si important, Flavie Flament accueille Adélaide. Âgée de 32 ans, la jeune femme a quitté son CDI à une époque ou chacun peut en rêver. "Pour moi, c'était un rêve de petite fille de partir à la campagne entourée d'animaux. Je suis partie avec mon conjoint qui était également en CDI", explique-t-elle.

"Au début du confinement, on s'est rendu compte qu'on avait du temps pour nous, qu'on n'avait plus à courir partout et on s'est dit qu'il fallait qu'on vive autre chose. J'ai proposé à mon conjoint qu'on parte de Paris, qu'on quitte nos CDI et qu'on trouve la tranquillité dans une prairie en Basse-Normandie."

