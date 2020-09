Paris/Province : Qu’a-t-on à se reprocher ?

publié le 09/09/2020 à 05:55

C'est devenu une habitude, à chaque été ses articles dans la presse quotidienne ou nationale, à la radio ou à la télévision... En cause ? Les parisiens en vacances à la campagne. Ils ne supportent pas le bruit du coq le matin, celui des cigales l'après-midi, et le midi ne comprennent pas pourquoi les cloches font tant de bruit.

Pendant le confinement, la province a également vu arriver de nombreux parisiens venus vivre dans leur résidence secondaire, s'attirant les foudres des locaux, leur reprochant de dévaliser les magasins, et d'emmener avec eux dans leur bagage la covid-19.

Mais entre Paris et le reste de la France, existe-t-il vraiment une incompréhension ? "On est fait pour s'entendre" se demande si la capitale et le reste de la France ont vraiment des choses à se reprocher, et si oui, lesquelles !



Invités

- Michel Feltin-Palas, rédacteur en chef à l'Express.

- Camille Saféris, auteur, comédien et réalisateur. Auteur de '' Je parle le parisien, le dictionnaire franco-parisien " aux éditions Parigramme.

- Maxime Gasteuil, humoriste. Auteur du " Guide du Provincial à Paris '' chez Michel Lafon.