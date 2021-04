publié le 15/04/2021 à 11:16

"Je hais cette époque, je hais ce siècle, tout m'irrite, on a plus aucune liberté" disait Michel Sardou. Alors, allons-nous tous devenir de vieux grincheux ? Est-ce un effet inévitable avec le temps qui passe ? Flavie Flament s'est posée la question dans On est fait pour s'entendre.



Un sujet sur lequel Pascal Praud, célèbre animateur des Auditeurs ont la parole sur RTL, souhaitait réagir. Pour l'animateur, né en 1964, "on a moins de liberté que dans les années 1980, et c'est une vérité partagée par beaucoup. Il y avait une douceur de vivre et une légèreté, une absence de règles qui existent moins aujourd'hui".



Il poursuit : "avant j'adorais l'avion, maintenant je n'ai plus envie de le prendre, il y a tellement de contraintes. Le football également est un bon exemple. Avant j'adorais, maintenant les contraintes sont telles qu'on préfère aller dans un bar le regarder avec des amis".

J’étais beaucoup plus grincheux quand j’étais jeune Didier Pleux Partager la citation





Pour autant, tout n'est pas à jeter dans l'époque que nous traversons. "Internet par exemple est une véritable révolution" s'exclame Pascal Praud. Et de poursuivre, "la meilleure chose pour aimer notre époque serait de nous plonger en 1976. Les gens se rendraient compte combien notre époque est formidable".



Didier Pleux, docteur en psychologie du développement, psychologue clinicien, psychothérapeute, explique : "j’étais beaucoup plus grincheux quand j’étais jeune, j’étais dans de la revendication et avec l’âge j’ai l’impression de devenir plus serein, plus distancier. On dit que cela ne s’arrange pas, moi c’est le contraire".

Venez témoigner

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !



"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.

Invités

- Didier Pleux, docteur en psychologie du développement, psychologue clinicien, psychothérapeute. Auteur de '' Comment échapper à la dictature du cerveau reptilien ? '' chez Odile Jacob.

Comment échapper à la dictature du cerveau reptilien

- Jean-François Marmion, psychologue. Auteur de '' Psychologie de la connerie en politique '' aux éditions Sciences humaines.

Psychologie de la connerie en politique

- Antoine Piau, médecin gériatre au CHU de Toulouse, auteur de '' Quand je serai vieux tout ira bien '' chez Hachette Pratique.

Quand je serai vieux tout ira bien