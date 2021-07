Certains complexes sont-ils insurmontables ?

Même si nous sommes masqués depuis plus d'un an, notre société est plus que jamais devenue une société de l'image, où l'on encourage les régimes, les photos, le maquillage, les implants, les liposucions, le botox et tout ce qui suit.

Mais sommes-nous alors tous complexés ? Certains complexes sont-ils vraiment insurmontables ? Flavie Flament en parle avec dans On est fait pour s'entendre avec Hélène, auditrice RTL.

À 38 ans, Hélène habite près de Strasbourg. "Cela fait longtemps que j'ai des complexes. À partir de mes 10 ans, j'en ai eu. Le plan professionnel est l'un des seuls domaines dans lequel je suis à l'aise et quand je dois me décrire j'ai du mal à le faire. Lorsque je dois me définir, j'emploie des mots très durs à mon égard". Un témoignage fort, appuyé et compris par Flavie Flament, qui admet même s'être trouvée pendant très longtemps "répugnante".

Il peut y avoir des éléments dans notre histoire qui déclenche des complexes

Cécile Guéret, thérapeute gestalt, créatrice du blog "La Psy Buissonnière"

Hélène s'est déjà traitée de "baleine échouée", lorsqu'elle se focalisait sur ses cuisses. Cependant, elle ne pourrait pas parler de quelqu'un d'autre comme cela. "J'ai du mal à aller à la plage avec quelqu'un", confie l'auditrice, de peur de devoir se dénuder, et donc se comparer aux autres.

Pour Cécile Guéret, invitée de On est fait pour s'entendre ce 19 avril 2021, "il peut y avoir des éléments dans notre histoire qui déclenchent des complexes". Et le thérapeute gestalt poursuit et conseille : "il ne faut pas avoir peur de se faire aider, aller voir un thérapeute par exemple".

Julien Dufresne-Lamy, auteur de Antichute chez Flammarion, explique à son tour : "le livre que j'ai écrit raconte mes complexes. À 22 ans, j'ai commencé à perdre mes cheveux, et je n'avais projeté ce problème. Il poursuit : "j'ai passé 10 ans avec une honte de moi, mais aujourd'hui je vais mieux. L'auteur l'admet, certains complexes restent mais "il existe différents remèdes pour penser ces complexes et vivre avec ; c'est un long parcours ; comme tout apprentissage".

