Il y a deux jours à peine, Céline, caissière au rayon parapharmacie d'un hypermarché Carrefour, avait laissé éclater sa colère au micro de RTL et dénonçait l'inconscience de certains clients qui ne respectaient pas le confinement.

Elle devait s'exprimer une nouvelle fois au micro de RTL pour déterminer si le comportement des clients avait changé ou non dans les allées du magasin. Mais ce vendredi 27 mars, ce ne sera pas possible car Céline est désormais contaminée. "J'ai été touchée par le Covid-19 et ma fille malade a une suspicion depuis hier soir", écrit-elle dans un SMS envoyé à la rédaction.

En soins au CHU de Nantes, sa détresse respiratoire est prise très au sérieux par les médecins, qui lui déconseillent fortement de s'exprimer oralement. "J'ai deux petites filles de 3 et 6 ans que j'élève seule, écrit-elle encore. Elles ont besoin de leur maman, c'est un réel combat."

"Il faut respecter les mesures, cette crise sanitaire est très grave. Ma toux bénigne s'est aggravée en peu de temps. J'ai trop de difficultés à parler, un simple effort est une gêne énorme. J'ai dû m'organiser avec les moyens que j'avais pour mes deux petites filles, pour les éloigner. Je suis dégoûtée car j'ai pris toutes les mesures nécessaires, au travail et chez moi. Je ne comprends pas. Faites attention à vous tous, je vous en supplie, par pitié, cela va très vite. Respectez ce confinement et arrêtez les magasins ouverts à plusieurs et plusieurs fois par jour. Vous tuez les autres, ainsi", écrit-elle à la demande de la rédaction et à l'attention de tous.