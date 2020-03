Coronavirus : un marché à Lille met en place un système de drive piéton

publié le 28/03/2020 à 13:10

En plein état d'urgence sanitaire, les marchés ne sont autorisés que pour quelques exceptions. Ce sont les municipalités qui demandent des dérogations à la préfecture, tout en ayant les garanties que les gestes barrières sont respectés.

À Lille, le marché de Wazemmes, très populaire, peut continuer à fonctionner avec un système de drive piéton. Vous passez commande en amont et vous venez chercher vos courses via un circuit très strict. Les contacts sont limités au minimum entre clients et commerçants, mais au moins il est désormais possible de s'approvisionner en produits frais. "C'est assez simple. C'est plus sain et correct qu'un supermarché où on touche tout", dit une cliente. "Les files d'attente sont lignées pour qu'on ait un mètre entre chaque personne", décrit une autre.

L'activité encore limitée redémarre pour ces commerçants. Avec la mairie de Lille, ils ont trouvé cette alternative de drive, assez sécurisante. "Ça faisait peur pour nos entreprises. Les clients étaient un peu inquiets. Nos fournisseurs sont aussi rassurés. C'est peut-être grâce à cette activité que demain, on redémarrera beaucoup plus vite", déclare Christophe, boucher aux halles couvertes depuis plus de vingt ans. Mais un seul petit inconvénient persiste : on ne peut plus choisir ses produits.