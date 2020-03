Coronavirus et confinement : certains supermarchés ferment plus tôt

publié le 25/03/2020 à 23:10

Les supermarchés sont, dans cette "guerre" contre le nouveau Coronavirus Covid-19, en "seconde ligne" pour ravitailler la population, en grande partie confinée. Les hôtes et hôtesses de caisse ainsi que tous les employés sont très sollicités. Dans ces circonstances, des magasins ont décidé de fermer leurs portes plus tôt le soir, rapporte Le Parisien.

Selon le directeur des ressources humaines de Carrefour, tous les supermarchés et hypermarchés de l'enseigne fermeront désormais "au plus tard à 19 heures", voire "plus tôt dans certaines zones." Idem pour Lidl, qui fermera à 19 heures ou 19h30 sauf à Paris. Monoprix et Franprix ont eux décidé de ne plus ouvrir après 20 heures.

Auchan laisse le choix à ses franchisés. "La décision leur appartient aussi d'ouvrir ou pas le dimanche en fonction de l'affluence et du personnel présent. Cela ne sert à rien de mobiliser des salariés, déjà très sollicités, pour pas grand-chose", explique le groupe au Parisien.



En revanche, les groupes Casino et Intermarché préfèrent garder des plages horaires allongées. Le premier ouvre ses magasins dès 7h30 alors que le second ouvre à 8 heures pour les personnes âgées.